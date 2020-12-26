Пробка из грузовиков в Дувре начинает рассасываться

Правительство Великобритании привлекло более 1000 военнослужащих для поддержания порядка на таможенном пункте в портовом городе Дувр, где образовалась пробка из нескольких тысяч грузовых фур. Военные помогают регулировать движение и тестировать водителей на коронавирус.

Затор перед въездом на паромную переправу и железнодорожный тоннель под Ла-Маншем образовался после того, как Франция запретила въезд на свою территорию водителей без отрицательного результата теста на COVID-19.

Временный медицинский центр для тестирования водителей был развернут на территории бывшего международного аэропорта в Кенте. По данным британского министерства транспорта тестирование здесь прошли около 10 тысяч водителей. Позитивными результаты оказались только у 24 человек.

Как сообщают британские СМИ, на утро субботы в Дувре оставалось около 3 тысяч направляющихся на континент грузовиков. Ожидается, что за эти выходные пробка должна рассосаться.