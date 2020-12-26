Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине

Четверо мужчин в возрасте от 30 до 42 лет получили тяжелые ранения в результате стрельбы в берлинском районе Кройцберг. Полицейские обнаружили на месте ЧП троих пострадавших, еще один раненый, пытаясь скрыться от нападавшего, прыгнул в расположенный рядом канал. Чтобы вытащить его, пришлось вызывать спасателей.

Экстренный вызов поступил около 4 часов ночи. Прокуратура немецкой столицы сообщила, что ЧП произошло в среде организованной преступности. В отношении нескольких человек заведены уголовные дела по подозрению в покушении на убийство.

Сами нападавшие скрылись с места преступления, сейчас ведутся поиски. По последней информации, причиной инцидента стала ссора между группой людей. Точное количество участников неизвестно.

Огонь был открыт недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Однако, как сообщается, с самой партией это происшествие никак не связано.