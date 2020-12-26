Третий карантин — он же первый этап

В Австрии объявлен уже третий за год общенациональный карантин. По стандартному сценарию закрываются магазины, кроме жизненно важных, гостиницы и музеи. Выходить из дома можно только по веской причине, массовые собрания запрещены. Так что отметить Новый год в шумной компании не получится. Все школьники после каникул будут учиться дистанционно. Ограничения будут действовать минимум до 18 января.

При этом австрийские власти подчёркивают, что в целом ситуация в стране лучше, чем у многих соседей, и очередной локдаун — превентивная мера, чтобы избежать новой вспышки до начала массовой вакцинации. А такая вспышка тем более возможна зимой, когда иммунитет из-аз холода и короткого светового дня ослаблен.

Формально кампания иммунизации стартует в странах ЕС в воскресенье, но пока доз вакцины мало, и в первую очередь она достанется наиболее уязвимым гражданам и работающим с ковидом медикам.

"Возвращение к нормальности" в Австрии планируют к лету следующего года: нынешний карантин официально называется "первым этапом" этого процесса.