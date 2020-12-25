СК России изъял обувь Любови Соболь

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о неприкосновенности жилища. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Сейчас следователи допрашивают Соболь по уголовному делу по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, связанное с насилием или угрозой его применения"). Она находится в статусе свидетеля. Ранее в ее квартире был проведен обыск", - сказал он.

Ранее в квартире Соболь прошли обыски. О прибытиии сотрудников полиции к ней сообщила сама сотрудница ФБК. После этого связь с ней пропала. Позже стало известно, что Соболь привезли на допрос в Следственный Комитет РФ.

По словам адвоката, из ее квартиры была изъята оргтехника, в том числе малолетней дочери, и обувь. В связи с тем, что Соболь отказалась предоставить образец ДНК.

23 декабря суд оштрафовал Соболь на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции. Юриста ФБК задержали вечером 21 декабря в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, участвовал в его отравлении. Согласно административному протоколу, полиция выехала на вызов о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру", и обнаружила в припаркованной рядом с домом машине Соболь, которая отказывалась предъявить документы.