Знаменитые люди, умершие в 2020 году

В этом году, омраченном глобальной эпидемией нового коронавируса, погибло немало известных людей: правозащитников, спортсменов и художников, а также диктаторов и выдающихся музыкантов. Некоторые из них умерли от COVID-19.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Дэниэл арап Мои, 95 лет. Бывший школьный учитель, который дольше всех занимал пост президента Кении. Его пребывание в должности ознаменовалось годами репрессий и экономических потрясений, подпитываемых вопиющей коррупцией. Умер 4 февраля.

Хосни Мубарак, 91 год. Египетский лидер был автократическим символом стабильности на Ближнем Востоке в течение почти тридцати лет. Он был свергнут во время протестов, вызванных "арабской весной". Он умер 25 февраля.

Хосни Мубарак в суде. 2012 год. anonymous/AP

Пьер Нкурунзиза, 56 лет. Бывший президент Бурунди, отличившийся проведением особенно жестокой политики. За 15 лет пребывания у власти он подверг страну кровавым репрессиям. В 2017 году Бурунди стала первой африканской страной, покинувшей Международный уголовный суд. Бывший президент умер 8 июня.

Джон Льюис, 80 лет. Символ американского движения за гражданские права. В 1965 году его избили солдаты в штате Алабама, в результате чего начался новый виток сопротивления расовой сегрегации. Джон Льюис проработал в Конгрессе долгие годы и сделал выдающуюся карьеру. Он умер 17 июля.

Джон Хьюм, 83 года. Прозорливый политик, получивший Нобелевскую премию мира за разработку соглашения, положившего конец конфликту в Северной Ирландии. Умер 3 августа.

Рут Бейдер Гинзбург, 87 лет. Судья Верховного суда Соединенных Штатов за 27 лет своей работы в высшей судебной инстанции США стала объектом настоящего поклонения для многих американцев, и в особенности - молодых женщин. Ее высоко ценили за решительную позицию в отношении прав женщин. Она умерла 18 сентября.

Работница Верховного суда США устанавливает портрет Рут Бейдер Гинзбург. AP Photo

Саиб Эрекат, 65 лет. Бывший участник мирных переговоров по урегулированию израильско-палестинского конфликта и видный международный деятель, выступавший на стороне палестинцев на протяжении более трех десятилетий. Саиб Эрекат умер от коронавируса 10 ноября.

Валери Жискар д'Эстен, 94 года. С 1974 по 1981 год он был президентом Французской Республики и одним из главных архитекторов Европейского Союза в период своего пребывания на этом посту и до 2000-х годов. Бывший глава государства скончался 2 декабря от COVID-19.

Эммануэль Макрон с бывшими президентами Франции: Валери Жискар д'Эстеном и Николя Саркози. Thomas Samson/ASSOCIATED PRESS

ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА

Мэри Хиггинс Кларк, 92 года. Американская писательница была "королевой саспенса", неутомимой и вездесущей на книжных полках. Ее истории о женщинах, преодолевших все трудности, сделали ее одной из самых популярных писательниц в мире. Она умерла 31 января.

Кирк Дуглас, 103 года. Яркий актер, герой "Спартака", "Жажды жизни" и десятков других фильмов, также противостоял антикоммунистической пропаганде в Голливуде в 1960-е годы. Он скончался 5 февраля.

Ману Дибанго, 86 лет. Самый известный камерунский джазовый музыкант. Легендарный саксофонист, один из создателей и популяризаторов "world music" в 80-е годы. Он умер от коронавируса 24 марта.

Литл Ричард, 87 лет. Ричард Уэйн Пенниман родился в штате Джорджия, в 1932 году. Он был одним из самых жизнерадостных рок-н-ролл музыкантов. Заслуженный пианист, шоумен, он автор таких легендарных песен, как "Tutti Frutti" и "Lucille". Умер 9 мая.

Выступление Литл Ричарда. Patrick Semansky/2009 AP

Христо Явашев, 84 года. Вместе со своей женой Жанной-Клод, родившейся в тот же день, что и он, в 1935 году, они создали один из самых запомнившихся авангардных дуэтов в мире современного искуства с 1960-х по 2000-е годы. Умер 31 мая.

Чарльз Уэбб, 81 год. Американский писатель, анти-конформист и провокатор. В частности, он написал роман "Выпускник", вдохновивший Майка Николса на создание одноименного фильма с Дастином Хоффманом в 1967 году. Он умер 16 июня.

Эннио Морриконе, 91 год. Итальянский композитор, автор сотен саундтреков к вестернам, сериалам, детективам, романтическим комедиям, приключенческим и эротическим фильмам. Гений композиции и оркестровки, которому удалось совместить коммерческий успех и авангард. Он умер 6 июля.

Эннио Морриконе. AP Photo/Luca Bruno, file

Тутс Хибберт, 77 лет. Поклонники регги по всему миру скорбили о смерти лидера "Toots and the Maytals", одного из пионеров ямайского регги и авторов классических произведений, таких как "Funky Kingston". Тутс умер 11 сентября.

Майкл Лонсдейл, 89 лет. Загадочная звезда большого французского кино. На протяжении 60 лет своей карьеры он работал с величайшими режиссерами мира. Умер 21 сентября.

Жюльетт Греко, 93 года. Певица, актриса, икона культуры. Она была музой парижских философов-экзистенциалистов пятидесятых годов. Умерла 23 сентября.

Жюльетт Греко. LAURENT GILLIERON/KEY

Кензо Такада, 81 год. Японский модельер, основатель дома Kenzo, стал известен благодаря своим экзотическим и эстетским творениям, в которых много остроумия и свежести. Кензо умер от коронавируса 4 октября.

Шон Коннери, 90 лет. "Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд". Самый узнаваемый Агент 007. Харизматичный обладатель "Оскара", которого британская королева сделала рыцарем. Шотландский актер умер 31 октября.

Шон Коннери. GERALD PENNY/AP1987

Армен Джигарханян, 85 лет. Советский и российский актер армянского происхождения обладал одним из самых узнаваемых голосов на постсоветском пространстве. Сыграл сотни ролей в кино, включая известные "Здравствуйте, я ваша тетя!" и "Место встречи изменить нельзя". Актер умер 14 ноября.

Дэвид Проуз, 85 лет. Американский актер запомнится фразой "Нет, я твой отец". Проузу был предложен выбор между ролями Чубакки и Дарта Вейдера в "Звездных войнах", и он выбрал последнюю, объяснив это следующим: "Плохой парень запомнится навсегда". Он умер 28 ноября.

Ирина Антонова, 98 лет. Президент Пушкинского музея была одним из самых влиятельных людей в своей сфере не только в России, но и за рубежом. Умерла от COVID-19 1 декабря.

Ирина Антонова. Alexander Zemlianichenko/AP

Джон ле Карре, 89 лет. Английский шпион, ставший автором шпионских романов. Его элегантные и сложные сюжеты определили стиль шпионского триллера времен Холодной войны и популяризировали некогда критикуемый жанр. Умер 12 декабря.

Александр Курляндский, 82 года. Советский и российский писатель и сценарист. Курляндский был известен как один из создателей мультсериала "Ну, погоди!", "Возвращения блудного попугая" и "А Баба-яга против". Умер 21 декабря.

СПОРТСМЕНЫ

Коби Брайант, 41 год. 18-кратный участник Матча "всех звезд" НБА, выигравший пять чемпионских титулов и ставший одним из величайших баскетболистов своего поколения. Всю свою 20-летнюю карьеру он провел в "Лос-Анджелес Лейкерс". Умер 26 января в авиакатастрофе.

Коби Брайант. Chris Pizzello/AP

Стирлинг Мосс, 90 лет. Смелый англичанин считался величайшим гонщиком Формулы 1, который ни разу не победил на чемпионате мира. Умер 12 апреля.

Диего Марадона, 60 лет. Величайший аргентинский футболист, забивший гол "рукой бога" в 1986 году, позволивший его сборной стать чемпионом мира. Умер 25 ноября.