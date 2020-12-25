Полицейского, который застрелил безоружного темнокожего в Огайо, уволили

Начальник полицейского департамента Колумбуса в американском штате Огайо распорядился уволить сотрудника Адама Коя, который ранее на этой неделе застрелил безоружного темнокожего. Кою предъявлены обвинения в противоправном поведении, приведшем к критическим последствиям. Кроме того расследование проводится в отношении других полицейских, которые "либо не включили нагрудные камеры, либо не оказали помощь".

Инцидент был частично запечатлен с помощью нагрудной камеры Коя. Он застрелил безоружного Андре Мориса Хилла, у которого в руках был сотовый телефон. По каким именно причинам полицейский открыл огонь, не известно. Как выяснилось позже, афроамериканец не имел при себе оружия и был приглашен в гости в дом, в гараже которого и находился. Запись звука полицейский включил только после того, как выстрелил в Хилла. В связи с инцидентом Адам Кой был временно отстранен от службы.

Очередное убийство безоружного чернокожего американца вызвало новую волну негодования и возмущения в США против расовой несправедливости и жестокости полиции.