В американском Нэшвилле подорван начиненный взрывчаткой автомобиль

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва автомобиля, произошедшего в пятницу в центре американского города Нэшвилла. По словам представителей полиции, инцидент произошел из-за преднамеренных действий. Не исключается, что внутри взорвавшегося фургона мог находиться человек.

"Внимание, внимание! В машине бомба!"

Припаркованный на улице перед офисом телефонной компании AT&T кемпинг-кар взорвался в пятницу утром на Рождество после пугающего предупреждения через громкоговоритель. По словам очевидцев, женский голос сообщил: "Внимание, внимание! Спасайтесь! В машине бомба, она скоро взорвется". Это предупреждение позволило полиции провести эвакуацию жителей близлежащих домов.

AT&T Tower - культовый небоскреб Нэшвилла, прозванный "Башней Бэтмена" из-за своей формы.

"Нэшвиллу очень повезло"

Взрыв произошел в 6.30 утра по местному времени (12.30 по Гринвичу). В результате были повреждены фасады окружающих зданий, выбиты окна многих квартир и магазинов. Улицы были завалены обломками - стеклом, ветвями деревьев, кирпичами, были пробиты водопроводные трубы, а припаркованные автомобили были повреждены или сгорели дотла. Взрыв, произошедший в торговом районе столицы музыки кантри, ощущался на расстоянии нескольких километров.

Мэр Нэшвилла Джон Купер сказал, что городу, несмотря на впечатляющий ущерб, "очень повезло" - так как в результате инцидента пострадали лишь несколько человек.

"Это произошло рождественским утром, жаль, конечно, но, я думаю, что в любое другое утро было бы намного хуже, потому что в этом торговом районе было бы намного больше людей", - пояснил градоначальник.

Расследование ведет ФБР

Мотив поступка пока неизвестен. Район был оцеплен полицией. ФБР и Федеральное агентство по оружию и взрывчатым веществам взяли на себя ведущую роль в расследовании. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации.