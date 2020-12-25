Москвичам обещают снежную новогоднюю ночь

Гололедица, снег, местами метель... В российскую столицу пришла настоящая зима. Снег покрыл деревья, тротуары и автомобильные дороги. Все вокруг белым-бело. Но радуются не все: водителям прходится стоять в пробках, прибавилось работы и для сотрудников коммунальных служб Москвы.

Пока по российским меркам не очень холодно : от 0 до -4. А вот в ночь с воскресенья на понедельник, по данным метеорологов, грянут морозы - от -10 до -15 градусов. К 30-31 декабря снова ожидается потепление до 0 градусов, но синоптики говорят, что выпавший снег не расстает. Более точный прогноз на новогоднюю ночь метеорологи смогут дать за три-четыре дня до наступления Нового года.

Из-за нестабильной погоды вероятно образования на дорогах гололеда. Москвичей призвают проявлять острожность.