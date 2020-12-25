Белый пудель спешит на помощь

Ривердэйл Эбрю Хоум - медико-социальное учреждение, известное всему Нью-Йорку, тут живут люди, которые нуждаются в постоянном уходе и наблюдении медиков.

В период пандемии и изоляции многие занятия, которые проводились с постояльцами, были на время приостановлены.

Канистерапию вернули одной из первых. Белый пудель Зевс - один из самых опытных ее участников, он знает, как вести себя с пожилыми людьми, поэтому его приходу всегда так рады.

Кэтрин Фэррелл, руководительница занятий по канистерапии, объясняет: "У наших подопечных не так широки возможности тактильных контактов, особенно сейчас. И вот когда к ним приходят собачки и собаки, и когда ощущение, что кого-то можно трогать и гладить, возвращается, это им дарит радость".

В канистерапии могут участвовать животные любых размеров, как, к примеры, пудель, которого зовут Рэдвуд.

Но самая большая радость, когда навестить обитателей приходит Марли, нежный гигант породы датский дог, который умеет сделать так, что после его визита у людей глаза начинают светиться радостью.