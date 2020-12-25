После "брексита": договор подписали, но работать продолжили

В пятницу в Брюсселе запланировано совещание постпредов стран-членов ЕС, на котором Мишель Барнье, архитектор и одновременно прораб договора о торгово-экономическом сотрудничестве Британии и Евросоюза, расскажет высокопоставленным дипломатам о деталях документа, объем которого составляет больше 2 000 страниц.

"Победителей тут нет, проигравшие все, особенно, если рассматривать ситуацию в нынешнем глобальном контексте. Обстановка в мире сегодня далека от стабильной, и в подобных обстоятельствах всегда лучше держаться вместе, а не сидеть по своим домам. Учитывая наш вес по отношению к США или Китаю. Соединенное Королевство выбрало позицию одинокого воина. Я сожалею о таком выборе, но мой мандат заключался в том, чтобы обеспечить быстрое разрешение ситуации. И мы это сделали", заявил Барнье вечером в четверг.

У директора UK Trade Policy Project Дэвида Хэнега иная точка зрения: "Обе стороны получили то, что хотели. У Британии есть возможность развиваться, правда, несколько ограниченная, самостоятельно, у ЕС имеется механизм, и в случае, если Брюссель увидит угрозу справедливой конкуренции, он его использует, чтобы королевство "окоротить".

Лондон, решив внешнеполитический вопрос, может столкнуться с внутриполитическим - Шотландия, не пожелавшая на референдуме 2016 года выходить из ЕС, готова провести новый плебисцит о собственной независимости.

До пандемии мероприятие планировали на первую половину наступающего года, затем, видя галопирующие цифры зараженных, первый министр Никола Стержен предложила отложить его еще на несколько месяцев.

Житель Эдинбурга Генри Грей полагает, что "растет количество тех, кто хочет выхода из королевства. Я - в их числе. Шотландия должна быть независимой, это лучше для нас всех. И это позволит нам позднее стать вновь частью Евросоюза. Надеюсь, что нам сделают такое предложение. Так что я - за независимость".

Члены Палаты общин должны собраться на внеочередное заседание 30-го декабря, а лидеры франкций Европарламента начнут обсуждение документа уже в ближайший понедельник.

Чтобы вступить в силу 1-го января наступающего года, договор должен быть ратифицирован обоими законодательными органами.