Рождественские чтения в Брюсселе: постпреды ЕС изучают сделку по "брекситу"

В день, когда простые европейцы отмечали католическое Рождество, постоянные представители стран ЕС собрались в Брюсселе, что бы дать оценку сделке, достигнутой Евросоюзом и Великобританией. Брифинг послов ЕС начал главный переговорщик по "брекситу" Мишель Барнье. Политикам предстоит изучить сотни страниц Соглашения о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Соединенном Королевством после переходного периода. На это уйдет несколько дней.

Что бы сделка вошла в силу, поддержать ее должны все страны ЕС и Великобритания. Британские парламентарии прервут рождественские каникулы и соберутся для голосования 30 декабря. Европарламент, по словам его председателя, в этом году ратифицировать документ не успеет. Таким образом, с первого января и до ратификации соглашение о партнерстве после "брексита" будет действовать во временном режиме. Утвердить его должен Совет ЕС.

Подписание соглашения о свободной торговле приветствовали в Японии. В Токио заявили о приверженности укреплению сотрудничества как с Соединенным Королевством, так и с Евросоюзом.

Кацунобу Като, генеральный секретарь кабинета министров Японии: "Мы удовлетворены тем фактом, что ЕС и Великобритании удалось избежать введения тарифов, в противном случае, это могло бы привести к серьезным последствиям для международной экономики и в целом и для японских компаний в частности".

Речь идет в том числе о заводе японской компании Nissan в английском Сандерленде, где трудятся семь тысяч человек. Ранее руководство автоконцерна предупреждало, что жесткий "брексит" с тарифами и пошлинами станет угрозой стабильности производства.