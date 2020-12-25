Под звездой пандемии: западный христианский мир встретил Рождество

Нынешнее Рождество Ватикан отмечал в соответствии с санитарными правилами. На прихожанах , собравшихся на мессу, начавшуюся в половине восьмого вечера, надеты маски, и верующих в соборе св. Петра было, разумеется, значительно меньше обычного.

Понтифик прочел проповедь, в ней были слова поддержки, утешения, надежды и любви.

У старейшей лютеранской кирхи Берлина, Мариенкирхе, известной еще с 13-го века, также провели несколько служб на открытом воздухе .

Настоятельница Мариенкирхе Коринна Циссельбергер сообщила, что все было организовано так, чтобы пришедшие чувствовали себя в максимальной безопасности: "Мы с точностью до последней буквы следовали всем рекомендациям, нам пришли на помощь добровольцы, которые следили за выполнением предписаний пришедшими. Ношение маски было обязательным, здесь, на площади у кирхи".

В Германии с начала эпидемии были выявлены свыше миллиона шестисот тысяч инфицированных, летальным исходом COVID-19 закончился для почти 30 тысяч заболевших.

Во Франции, где число заразившихся коронавирусом перевалило за два с лишним миллиона человек, а умерли от осложнений, вызванных инфекцией, более 62 тысяч, в отделениях реанимации сохраняется напряженная ситуация.

Жюни Карон, врач-рениматолог, рассказывает: "Все другое в этом году, как и для всех. Праздничная атмосфера затушевана происходящим. Обычно мы всегда украшали отделение, ставили елки, развешивали гирлянды, сейчас времени на это у нас просто нет".

Врачи разделяют точку зрения, что вакцинация, стартующая во Франции, как и во всем ЕС, 27 декабря, поможет взять эпидемию под контроль, остановив поток заражений.