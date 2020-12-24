Получит ли сделка Джонсона поддержку Палаты общин?

Теперь, когда Лондон и Брюссель наконец договорились о формате будущих отношений и правилах свободной торговли, поддержат ли их те, на чей отказ неоднократно натыкалась предыдущий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй?

"Всем очевидно, что палата общин не поддерживает эту сделку", - заявила она по итогам первой попытки 15 января 2019 года.

Вторая попытка, 12 марта также не удалась: "Я страстно желаю выполнить волю британского народа, выраженную на референдуме", - настаивала Тереза Мэй, но её не услышали. Как и в третий раз, 29 марта: "Боюсь, что мы достигли пределов процесса в Палате общин", - резюмировала она тогда.

"Так можно ли на этот раз рассчитывать, что парламент поддержит сделку Бориса Джонсона? - задаётся вопросом корреспондент Euronews в Лондоне Тайг Энрайт. - Для Терезы Мэй это была тяжёлая битва. Она фактически возглавила правительство меньшинства. Первоначальный вариант соглашения о выходе из ЕС не понравился сторонникам жёсткой линии, оппоненты же "брексита" все ещё видели шанс остановить его. Но это было в прошлом году, теперь же обстоятельства изменились".

"Для Бориса Джонсона ситуация отличается тем, что у него есть рабочее большинство из 80 депутатов Палаты Общин, - считает аналитик Института правительства в Лондоне Мэдди Тимонт Джек, - так что правительству вряд ли придётся балансировать на лезвии ножа в ходе голосования. Некоторые из его сторонников могут быть недовольны, мы можем стать свидетелями небольшой фронды, но, думаю, что у него достаточно поддержки, чтобы провести сделку".

Репутация Джонсона зависит от выполнения обещанного британскому народу "брексита". Не исключено, что он снован решит обойти парламент, отмечают наблюдатели.

"Ещё один способ добиться своего - опираться на имеющиеся силы, но при таком сценарии существует риск, что правительство не сможет провести оговоренные с Евросоюзом аспекты сделки, потому что у него нет на это полномочий", - продолжает Мэдди Тимонт Джек.

В Великобритании, в отличие от Евросоюза, достигнутое соглашение должно пройти только один парламент. И хотя в законе о брексите написано, что задержек больше быть не может, на самом деле исключать ни одного сценария нельзя.

"При наличии политической воли, можно найти способ выиграть время, - продолжает Мэдди Тимонт Джек, - но учитывая то, как долго продолжался переговорный процесс, и то, как близки мы к окончанию переходного периода, времени на то, чтобы затягивать процесс, нет", - заключает Мэдди Тимонт Джек.

"Борис Джонсон дал понять: чем больше поджимает время, тем сильнее его стремление добиться успеха", - передаёт из Лондона корреспондент Euronews Тайг Энрайт.