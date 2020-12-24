Лиза Скотт-Ли: от поп-звезды до директора школы

Лиза Скотт-Ли – участница британской поп-группы Steps, чьи альбомы разошлись 20 млн тиражом по всему миру, и одна из основателей Школы сценического искусства Дубая.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Мы затронем вашу музыкальную карьеру – вы недавно воссоединились со Steps. Как все прошло?

Лиза Скотт-Ли, певица:

— Мы только что, буквально неделю назад выпустили новый альбом What the Future Holds ("Что несет будущее"). И я очень горда тем, что альбом уже №1 в чарте iTunes, №2 в британском чарте, №3 в Австралии и №5 в Индонезии. Да и во всем мире он получился успешным. Так что да, я сейчас очень счастлива. Мы вместе уже 23 года. У нас был перерыв на несколько лет. Но наши фанаты оказались очень верными. Они постоянно спрашивали, когда мы вернемся. И для нас самым главным было выпустить новые хиты. Мы хотели дать фанатам что-то новое. Хорошо петь твои старые хиты, но когда ты едешь в мировое турне – нужно петь что-то новое, свежее. И мы записали новый альбом и заглавный трек. Сингл What the Future Holds ("Что несет будущее") был написан певицей Sia. Я огромный фанат Sia. И иметь ее трек на альбоме просто потрясающе.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Сильно ли изменилась индустрия с вашего дебюта? И как это отразилось на вас?

Лиза Скотт-Ли, певица:

— Честно говоря, все так сильно изменилось с 1997 года. Во-первых, тогда не был так развит интернет, у нас не было соцсетей. Сейчас их так много и это замечательно. Естественно, у соцсетей есть свои плюсы и минусы. Но для нас для возможность мгновенного отклика от фанатов. Ведь когда ты выпускаешь сингл, ты тут же можешь узнать мнение фанатов о нем. Когда мы едем в турне, мы изучаем потоковые сервисы и понимаем, какие песни наиболее популярны. И при составлении концертной программы мы знаем точно, чего от нас ждет публика.

Джейн Уизерспун, Euronews:

COVID-19 повлиял на всех, на каждую индустрию, каждый дом. Но почему в поддержке нуждается именно искусство? В некоторых странах людей просят сменить профессию...

Лиза Скотт-Ли, певица:

— В мире так много талантливых исполнителей. Они прошли ту же подготовку, что и я. Я начала петь и танцевать в 3 года. Я развивалась, сдала экзамены и прошла прослушивание в театральной академии "Италия Конти" в Лондоне. Я отучилась там и стала преподавателем танцев. Моя квалификация позволяет мне то, о чем мы поговорим позже. Знаете, для этого нужны годы и годы самоотдачи и страсти – но таких как я так много. Мне просто очень повезло, что Steps все еще популярна, и мы можем выступать. Но сейчас все по-другому, мы должны следовать правилам, думать о безопасности. Но я считаю, что театр, кино и музыка – это те развлечения, которые нужны людям прямо сейчас.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Насколько в реальности все отличалось о того, как вы себе это представляли? Насколько я понимаю, публичность – главное в вашей профессии. С ней приходит слава, но не только в положительном смысле. Другая сторона бизнеса открыла вам на что-то глаза?

Лиза Скотт-Ли, певица:

— Да, это бремя может быть нелегким. На поп-звезд, спортсменов, публичных людей оказывается большое давление. И это действительно тяжело, потому что ты всю жизнь посвятил тому, что по-настоящему важно для тебя, для чего ты родился. Но когда ты поешь в успешной группе, занимаешь первые места, концерты по всему миру, что замечательно, пресса начинает вторгаться в твою жизнь – и это оборотная сторона славы. Но меня это никогда не останавливало.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Расскажите, что привело вас в Дубай. Мы находимся в Школе сценического искусства, которую вы помогли основать. Расскажите, как все начиналось?

Лиза Скотт-Ли, певица:

— Если мы немного вернемся назад, я думаю, что причина в том, что мы с мужем Джонни и двумя нашими детьми, Джейденом и Стар Лили переехали сюда в 2011 году. Однажды мы приехали сюда отдыхать и просто влюбились в Дубай. Мы купили дом на Палм-Джумейра. А через пару лет мы поняли, что на рынке не хватает школы сценического искусства. Я обучалась в академии "Италия Конти" в Лондоне, а Джонни – на актера. Мы получили престижное образование. И мы почувствовали, что здесь есть ниша, а у детей есть желание выступать. Для них появилось много преимуществ, таких как укрепление уверенности в себе, социальные навыки, а также опыт публичных выступлений. И это важно независимо от того, какую профессию они выберут, когда вырастут. Они получают жизненные навыки.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Это фантастика, но к тому же за последние три года вы смогли расширить свой новый дом – свою школу.

Лиза Скотт-Ли, певица:

— Нам очень повезло. Нас поддержала организация Taaleem – одна из ведущих ассоциаций в области образования здесь в Дубае и ОАЭ. Им понравилось то, что мы делаем. Они попросили нас вести занятия по сценическому искусству в их школах. Мы сделали это, и вот мы здесь... Мы проводим занятия здесь 6 дней в неделю для детей от 3 до 18 лет. И недавно мы запустили программу по профобразованию в сценическом искусстве при Дубайской британской школе Джумейра Парк. И это первая программа такого рода на Ближнем Востоке.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Став мамой, как у вас получилось найти баланс между карьерой и детьми?

Лиза Скотт-Ли, певица:

— Это нелегко. И как любой работающий родитель я до сих пор пытаюсь найти этот баланс. И, честно, иногда это бывает очень трудно сделать. На мне большая ответственность в Дубайской школе сценического искусства и я часто уезжаю. Недавно я летала в Лондон записывать Выступление Королевского варьете, и это огромная честь.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Престижное мероприятие.

Лиза Скотт-Ли, певица:

— Действительно престижное. Большая честь быть его частью, выступать перед британской королевской семьей на одной сцене со звездами. Иногда странно, здесь меня все называют мисс Лиза. А потом я прыгаю в самолет и я снова поп-звезда.