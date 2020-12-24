В Дувре тестируют водителей застрявших грузовиков

Транспортное сообщение между Францией и Великобританией будет затруднено до 6 янваля, сообщили в четверг во французском МВД.

С воскресенья, после того как британский премьер-министр объявил о появлении в Соединенном королевстве нового штамма коронавируса, в порту Дувра скопились тысячи грузовиков, которых пока не пускают на континент.

Со среды первые счастливчики начали пересекать Дуврский пролив: приоритетными в глазах францусзких властей считаются граждане республики, проживающие во Франции британцы, а также граждане третьих стран ЕС, путешествующие в профессиональных целях. Остальным остаётся терпеливо ждать.

Вместе с дальнобойщиками застряла и группа туристов из Румынии, которая надеялась добраться домой к Рождеству: "Всё это очень, очень тяжело. Мы вымотаны до предела. Мы давно не мылись, здесь нет ни душа, ничего", - говорит Микаэла Манетас, туристка из Румынии.

"Мы уже совсем близко от парома, - говорит ещё один гражданин Румынии Алекс Рудач, - но местные власти должны что-то срочно сделать, чтобы улучшить движение транспорта".

Под давлением власти Кента пообещали наладить железнодорожное и пармное сообщение в пятницу, хотя обычно в католическое Рождетсво транспорт в Великобритании не работает.

Из 6 тысяч застрявших в графстве водителей тесты на коронавирус прошли 2 364, у троих результат оказался положительным, сообщил министр тарнспорта Грант Шепс.