Иглу-туризм спасает гостиничный бизнес Румынии

Иглу-туризм спасает гостиничный бизнес РумынииКомментарии
Как и во многих странах туристический бизнес в Румынии серьезно пострадал в результате пандемии. Чтобы удержать свой бизнес на плаву некоторые владельцы подошли к решению проблем творчески.
Азуга - одно из самых популярных мест зимнего отдыха у румын, но в канун Рождества - здесь немноголюдно. Лариса, владелица здешнего отеля, нашла способ спасти ситуацию - "виглу".
Примерно в 20 км, в Предяле, Мугур и Роксана также наслаждаются горным пейзажем и бокалом вина в иглу другого типа, на территории ресторана. Им не хватает былой многолюдности, но они верят, что в следующем году жизнь вернется в нормальное русло.
По оценке Туристического союза Румынии, в 2020 году гостиничный бизнес потерял 65% прибыли. Продолжительные ограничения привели к снижению активности и потере 100 000 рабочих мест.
Драгош Анастасиу, представитель Союза, надеется, что в следующем году власти увеличат помощь сектору.
Анастасиу считает преимуществом Румынии ее развитую отрасль экотуризма, а также частные, изолированные места, которые можно найти по всей стране: в Трансильвании или близ дельты Дуная.
Мари Жанн Йон, Euronews:
— В прошлом году, перед Рождеством, горнолыжные курорты Румынии были переполнены. Теперь путешествия, кажется, только для храбрых. Самое прибыльное время сейчас - выходные, но владельцы ресторанов и отелей не сдаются и с нетерпением ждут следующего года и надеются на лучшее.