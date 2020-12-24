Болгария открыла лыжный сезон

Горнолыжные курорты Болгарии снова открыты для туристов. Первым, кто начал готовиться к зимнему сезону, был Банско, один из крупнейших туристических центров страны.

Но при строгом соблюдении санитарных правил: социальное дистанцирование и маски обязательны в закрытых помещениях, в то время как рестораны могут подавать еду только на вынос и должны закрываться в 10 вечера. Канатные дороги дезинфицируют три раза в день, хотя количество людей в кабинках не ограничено. Пассажирам также рекомендуется открывать окна для лучшей циркуляции воздуха.

Курорт Банско был фактически закрыт во время первой весенней волны заражения коронавирусом. Однако специалисты по туризму говорят, что эта мера была излишней, а новые правила достаточно строги.

Австрийский курорт Ишгль стал эпицентром заболевания в марте и бросил тень на весь зимний туризм в Европе.

Банско был закрыт несколько преждевременно. Там не было выявлено много случаев заражения коронавирусом. Власти последовали реакции курортов Западной Европы. И болезнь там распространялась в барах, а не на лыжных склонах. Именно поэтому болгарское правительство решило открыть горнолыжные курорты сейчас Иван Обрейков директор по маркетингу курорта Банско

Правительство ожидает огромных потерь от пандемии для индустрии гостеприимства. Поэтому власти надеются, что смягчить удар по экономике сможет развитие внутреннего туризма.

В этом году количество бронирований сократилось на 70%. При этом до пандемии доходы в этом секторе только росли. В 2019 году туризм принес в бюджет более миллиарда. Вы сами можете оценить масштаб финансовых убытков. Именно поэтому мы в очередной раз рассчитываем на наших соотечественников, а также туристов из соседних стран, которые могут приехать сюда на автомобилях Марияна Николова министр туризма Болгарии

Еще один горячо обсуждаемый вопрос — финансовая помощь в сфере туризма. Владельцы бизнеса в этом секторе были очень недовольны с самого начала пандемии, часто угрожая организовать протесты, если их требования не будут выполнены. Бары, рестораны и отели выиграли от значительного снижения НДС летом, в то время как программы стимулирования нацелены на сохранение рабочих мест.