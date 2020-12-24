Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

В Буэнос-Айрес направляется первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Накануне Аргентина - первая страна в Латинской Америке и вторая в мире после Беларуси - официально зарегистрировала ее на основе данных клинических исследований.

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз "Спутник V" 10 декабря. Отмечается, что вакцину для поставок будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Помимо этого, аргентинские власти также одобрили использование вакцины Pfizer/BioNTech, и планируют закупить вакцину Oxford / AstraZeneca.

Вакцинация в Аргентине начнется с 28 декабря.

Президент страны Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.