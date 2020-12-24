Ловись, рыбка: Брюссель и Лондон договорились о квотах

Жесткого "брексита" не будет: Лондон и Брюссель договорились о том, как они будут взаимодействовать после переходного периода. Главным какмнем преткновения в напряженных дискуссиях был вопрос о распределении квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании. Теперь проблема снята.

Европейский Союз согласился сократить вылов рыбы на 25% . На практике это означает, что до 2026 года две из трех рыб будут вылавливаться британскими траулерами. Что касается Евросоюза: рыбаки из стран сообщества будут иметь гарантированный доступ в британские воды. По истечении пяти лет Соединенному Королевству и ЕС придется снова сесть за стол переговоров по политике в сфере рыболовства.

Сделка между Лондоном и Брюсселем предусматривает, что по завершению переходного периода между Северной Ирландией и остальной частью королевства появится торговая граница. При этом Северная Ирландия останется в едином рынке Евросоюза и продолжит обеспечивать соблюдение в своих потрах таможенных правил ЕС. Жесткой сухопутной границы между Иралндией и Северной Ирландией не будет.

Яблоком раздора, а точнее скалой, был Гибралтар. Согласно условиям сделки, испанские граждане по-прежнему смогут беспрепятственно въезжать на британскую заморскую территорию, которую оспаривает Испания. Поданным Соединенного Королевства будет необходимо будет предъявить паспорт. Сами гибралтарцы получат открытый доступ в Шенгенскую зону.

Что делать в случае разногласий между ЕС и Великобританией? Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров. Для британской стороны это было принципиальным моментом. Соглашение предусматривает, что если Лондон и Брюссель не смогут договориться о взаимопонимании, будет введен в действие новый механизм арбитража.