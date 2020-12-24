Бездомные встречают Рождество во дворце

Горячий ужин и надежное убежище на ночь. Судьба не всегда была благосклонной к этим людям, но теперь они могут наслаждаться комфортом и красотой дворца Мильори, расположенного на площади Святого Петра в Ватикане. Это здание в ноябре прошлого года папа римский Франциск превратил в приют для бездомных, место, где у обездоленных появляется шанс найти свой путь к лучшей жизни.

Карло Санторо, управляющий дворцом Мильори: "Здесь побывало очень много бедных людей, и многие из них в конце концов нашли свою дорогу, свой дом; а некоторые даже вернулись к своим семьям".

Сейчас, когда весь мир переживает санитарный кризис из-за пандемии коронавируса, тем, кто остались без крыши над головой приходится особенно тяжело. Для многих медицинская помощь практически недоступна. В этом приюте проблему пытаются решить.

Клаудия Палаццола, врач-волонтер: "В настоящий момент из-за пандемии сложно получить доступ к услугам системы здравоохранения. А это очень, очень важно для этих людей, как никогда. Ведь сами бездомные порой боятся обращаться в больницы, да и многие отделения в государственных клиниках сейчас просто не работают. Здесь, насколько это возможно, мы стараемся избегать ненужных обращений в отделения неотложной помощи".

Карло Санторо, управляющий дворцом Мильори: "К сожалению, ситуация складывается такая, что все больницы заполнены пациентами с COVID-19. За последний месяц по меньшей мере три человека скончались на улице, вот прямо за углом. И никто из них не умер из-за COVID. Они ушли из жизни потому, что оказались одни".

Лука Паламара, Euronews: "Вернуть бездомным и бедным их достоинство. Речь идет не только о безопасном убежище для обездоленных, но также и о том, что бы дать нуждающимся людям возможность жить другой жизнью".

Марио Брецца, обитатель приюта: "Для меня этот приют, как настоящий дом: здесь можно спать, есть, умываться. Если бы его не было, где бы оказались? Давайте скажем спасибо понтифику, который в прошлом году открыл для нас это место, иначе где бы мы были сейчас все 32 человека?"

Карло Санторо, управляющий дворцом Мильори: "Рождественский обед в нашей общине способствует налаживанию уникальной связи между людьми. И это касается не только бедных. Для нас это то же очень важно, потому что это как-будто воссоединение с семьей для тех, у кого ее нет, для тех, кто в Рождество могли бы остаться в одиночестве".