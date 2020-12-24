Почти треть россиян считают отравление Алексея Навального инсценировкой. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра". Еще 19% респондентов сказали, что "это провокация западных спецслужб". 15% назвали случившееся "попыткой власти устранить политического оппонента".

7% предположили, что "это личная месть кого-то из фигурантов его расследований", 6% говорят о "борьбе внутри российской оппозиции", 4% назвали иные причины, и всего 1% ответил, что Навальному стало плохо из-за проблем со здоровьем, "случайного отравления" или "обычного отравления".

Как показал опрос, почти две трети россиян (61%) лишь "что-то слышали" о деле Навального. Еще 17% сказали, что внимательно следят за ним.

Авторы исследования также выяснили, что о попытке власти устранить оппонента в основном говорят те, кто пристально следит за делом, выступает против деятельности Владимира Путина и относится к более молодым группам населения.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Вскоре после приземления политик впал в кому. Российские врачи пришли к выводу, что резкое ухудшение состояния было связано с нарушением обмена веществ.

Через несколько дней оппозиционера перевезли в Берлин. Немецкие, французские и швейцарские эксперты нашли в организме Навального следы яда из группы “Новичок”. Позже в интервью изданию Der Spiegel политик заявил, что за его отравлением стоит Путин и никаких других версий у него нет.

Несколько дней назад оппозиционер опубликовал запись телефонного разговора с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. По словам Навального, его собеседник фактически признался в содеянном. В частности, в беседе он рассуждал о причинах провала операции и рассказал о поездке в Томск для сокрытия улик.

В ФСБ этот ролик назвали "подделкой" и "провокацией" при поддержке иностранных спецслужб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы до сих пор нет достаточных данных, чтобы уверенно говорить об отравлении Навального.