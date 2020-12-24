Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Майя Санду - первая женщина-президент Молдавии. Санду принесла присягу в ходе церемонии инаугурации, в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов. Будучи лидером проевропейской Партии действия и солидарности, Санду одержала победу на выборах с убедительным отрывом от оппонента, Игоря Додона. Разрыв составил 15,5% в пользу Санду, которая обещает бороться с коррупцией и налаживать более тесные связи с Брюсселем.

В Молдавии, ставшей независимой после распада Советского Союза, проживают три с половиной миллиона человек. Зажатая между Украиной и Румынией, страна является самым бедным государством в Европе.

В среду премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что подаст в отставку, чтобы были проведены досрочные выборы в парламент, которых требует оппозиция. На отставке кабинета настаивала теперь уже официально вступившая в должность президента Майя Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности. Экс-глава государства Игорь Додон предложил сформировать временное правительство, которое будет управлять ситуацией до досрочных выборов. Санду от этой идеи отказалась.