В Галисии идёт охота на моллюсков

Галисия - автономное сообщество на северо-западе Испании - считается раем для любителей морепродуктов. 90% испанских мидий производят именно здесь; более того, на изрезанном риас побережье можно найти необычных моллюсков, которых мало где встретишь, например, персебес или наваха.

В декабре наступает время сбора даров моря, многие их которых пойдут на рождественский стол. Вооружённые специальными сачками и ведрами в надувном кругу, сотни местных жителей устремляются на охоту.

В этом году - особые правила: "Если мы рыбачим между собой, в кругу семьи, то маски не нужны, - рассказывает местная жительница Ева, - ну а если в окружении незнакомых людей, то надеваем".

Часть их собранных даров моря будет продана на местном оптовом рынке, поскольку в конце декабря цены на этот товар традиционно вырастают. Правда, оптовики Галисии прогнозируют, что в 2020-м оборот вряд ли достигнет 10 миллионов евро, то есть половины от прошлогоднего, из-за пандемии и падения спроса в связи с закрытием гостиниц.

"В декабре здесь многолюдно, - говорит оптовик Хуан, - потому что цены на морепродукты растут, но меня интересует весь этот период, а он не слишком благоприятный, предрождественские дни ничего не решат"...

"Несмотря на на что, на пляжах в окрестностях города Ноя оживлённо, - передаёт с места событий наш корреспондент Беатрис Бейрас. - Собранные здесь моллюски затем продадут на рынках и в ресторанах Риас Байшас и Сантьяго де Компостелла, а также по всей Испании".