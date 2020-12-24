Коронавирус: британский штамм заразен, опасен, неуловим

23 - ровно столько отличий от тех, что циркулировали прежде, насчитали в новом штамме коронавируса.

Британские ученые обращают внимание, что в число этих отличий входит и способ, которым вирус прикрепляется к клеткам человека, и, как они указывают, это делает новую мутацию, получившую название VUI 2 (Variant Under Investigation) значительно более заразной, чем предыдущие.

[There are 23 changes to the genetic code. Six aren’t thought to affect the virus, but others could change its behaviour. The mutations of most concern are in the spike protein which decorates the surface of the virus].

Было также установлено, что вирус схожей, но отличающейся строением пепломеров мутации был обнаружен и в ЮАР. Соединенное Королевство ввело ограничения в транспортном сообщении с этим государством.

Об этом на брифинге для прессы сообщил глава минздрава Великобритнии Мэтт Хэнкок: "Мы очень обеспокоены возникновением нового штамма, поскольку, как выяснилось, им легче заразиться. Более того, его мутация продолжается. То есть от обнаружения до настоящего момента он продолжает изменяться. Мы, во-первых, тут же помещаем в карантин заразившихся и тех, кто с ними находился в близком общении, и мы вводим рестрикции, касающиеся поездок в ЮАР".

Министр также объявил, что в субботу четвертый уровень ограничительных мер затронет новые английские графства, в частности, Оксфордшир, Норфолк и Кембриджшир.

Имеется информация, что VUI 2 был выявлен у заболевших в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

На другом берегу Ла-Манша коллега Хэнкока Оливье Веран не стал исключать и возможности наличия вируса этой мутации и во Франции.

В Италии с уровнем летальных исходов от COVID-19, уже превысившим с начала пандемии 70 тысяч человек власти вводят новые ограничения, стремясь вновь взять под контроль распространение инфекции в период праздников и семейных застолий.

В ЕС программа вакцинации начнется в ближайшее воскресенье, сообщается, что специально для этого региона уже выпущено компанией Pfizer/BioNTech 15 с половиной миллионов доз лекарственного препарата. В первую очередь прививки будут сделаны тем, кого относят к группам риска - это пожилые люди, те, кто за ними ухаживает, и медики, работающие в так называемых "красных зонах"юь