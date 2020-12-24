В Германию прилетел новый штамм коронавируса

Первый случай заражения новым, отмеченным ранее в Великобритании, штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии. Тест женщины, прилетевшей в воскресенье из Соединённого королевства в аэропорт Франкфурта-на-Майне, дал положительный результат. С тех пор, уточнили местные власти, она находится на самоизоляции.

За минувшие сутки число смертельных исходов от последствий Covid-19 составило в Германии 802, достигнув 28 770, в стране зафиксировано 32 195 случаев заражения,сообщили в четверг в Институте Роберта Коха.

Не удивительно, что путешествовать готовы немногие: "Почему мы решились на полёт? Потому, что у нашей дочери родился ребёнок в субботу. И мы подумали, почему бы не навестить её в Берлине и провести некоторое время с новорождённым", - говорят Ричард и патриция Брей из Иллинойса.

С 16 декабря в Германии вступили в силу более жёсткие карантинные меры. Они продлятся как минимум до 10 января. Закрыты все магазины, кроме торгующих самым необходимым, а также банки, аптеки, почтовые отделения, заправки.

"Я давно не летала, и чувствую себя странно, - говорит Клаудия Мюллер, прилетевшая из Сан-Франциско. - На мне две маски, я старалась держаться ото всех на расстоянии, принимала другие меры предосторожности".

В рождественский вечер в Германии разрешено собираться за столом максимум 10 родственникам:

"В этом году мы отмечаем праздник только с детьми и мужем, друзьям мы не разрешили к нам присоединиться. Мы в основном сидим дома, выходим на улицу только, чтобы прогуляться в парке", - говорит Манал Юнис, жительница Берлина.

В условиях карантина столичные власти запретили проведение 30 декабря демонстрации противников жёстких ограничений, в которой собирались принять участие более22 тысяч человек, сообщили в берлинской полиции.