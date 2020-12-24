Сделка по "брекситу": последний отсчет

Британия и Евросоюз близки к обнародованию достигнутого обеими сторонами компромисса по соглашению о торгово-экономических отношениях эпохи пост-"брексит".

Официальный представитель Еврокомиссии в Твиттере подчеркнул, что объявлено об этом будет в четверг в первой половине дня.

Работа велась послtдние дни круглосуточно, и свет в окнах брюссельской штаб-квартиры ЕС не гасдаже ночью.

Bloomberg передает, что удалось найти консенсус даже по самой сложной проблеме - рыболовному промыслу и связанной с ним возможностью доступа европейских судов в британские территориальные воды и уровнем распределения квот.

Утром в четверг должна пройти еще одна серия телефонных переговоров между председателем фон дер Ляйен и премьером Джонсоном.

Есть информация, что королевство итоге согласилось на вариант, который был предложен ЕС, который, сохраняя суверенитет Британии над ее берегами, позволяет там в рамках квот работать и европейским рыбакам.

Объем документа, по предварительным данным, может составить свыше 2200 страниц, в параграфах соглашения прописаны механизмы регулирования юридических претензий, условия для поддержания справедливой конкуренции, взаимодействие финансовых структур.

Следующий этап - ратификация договора как Европейским парламентом, так и британской Палатой общин.

И только после этого он будет считаться вступившим в силу.