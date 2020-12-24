Лондон и Брюссель договорились об отношениях после "брексита"

Великобритания и ЕС согласовали условия сделки о формате будущих отношений после "брексита" — за неделю до окончания переходного периода.

Напряженные переговоры продолжались в течении последних девяти месяцев. Стороны сумели прийти к компромиссу по одному из самых болезненных вопросов— Евросоюз сокращает на 25% свою квоту на вылов рыбы в территориальных водах Великобритании.

Председатель Еврокомисиии Урсула фон дер Ляйен заявила:

"Мы смогли договориться. Мы преодолели для этого долгий и тернистый путь, но в результате получили выгодную сделку. Это справедливое и сбалансированное соглашение, правильное и ответственное решение с обеих сторон. Правила и нормы ЕС будут соблюдаться. У нас есть набор эффективных инструментов для того, чтобы реагировать в случае нарушения условий равноправной конкуренции и неблагоприятно го воздействия на нашу торговую деятельность. Во-вторых, мы продолжим сотрудничество с Соединенным Королевством во всех сферах взаимных интересов, например в вопросах изменения климата, энергетики, безопасности и транспорта".

По словам премьер-министра Бориса Джосона, Великобритания вернула себе контроль над целым рядом ключевых областей, сохранив при этом возможность торговать с Евросоюзом без пошлин и квот.

"Этот договор будет способствовать созданию рабочих мест и процветанию на всем континенте. Не думаю, что это плохо, если Великобритания будет вести дела по-другому либо применять другой подход к законодательству, потому что во многом наши основные цели тождественны и в контексте огромной зоны свободной торговли, которую мы создаем сообща, регламентированная конкуренция принесет пользу обеим сторонам". — выразил уверенность глава британского правительства.

Договор позволит избежать хаоса в экономике и после нескольких лет неопределенности предприниматели могут вздохнуть с облегчением, так как с 1 января продолжать работу на основе конкретных правил.