Рождество в "красной зоне"

В канун Рождества все жители Италии проснулись в так называемой "красной зоне" — в стране начался общенациональный карантин. Ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости. Режим будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями с 28-го по 30-е декабря и 4-го января.

В министерстве здравоохранения просят итальянцев проявить и сознательность и защитить самых слабых. Гендиректор департамента профилактики заболеваний Джованни Резза заявил:

"Это не риторика, не банальность, абсолютно не репрессивное высказывание. Мы говорим, что прежде всего нужно послушать свою совесть и обезопасить людей преклонного возраста. С таким призывом мы обращаемся к согражданам".

Общее число инфицированных коронавирусом в стране с начала пандемии превысило 2 млн человек, за последние сутки была выявлено более 18 тысяч новых случаев.

На этом фоне дом престарелых в городе Альцано-Ломбардо организовал благотворительную акцию, решив скрасить Рождество для своих постояльцев, которые получили подарки и письма от неравнодушных незнакомцев.