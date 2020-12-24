Alibaba Group подозревают в нарушении законодательства

Акции китайского гиганта сетевой торговли Alibaba Group упали на более чем на 8% на открытии торгов на бирже в Гонконге. Так инвесторы отреагировали на начатое государственным регулятором КНР расследования в отношении корпорации.

Менеджмент Alibaba Group подозревается в, как было сказано, в "монополистических действиях". Пресс-служба корпорации отметила, что готова и будет способствовать разбирательству, добавив, что продолжает работать в обычном режиме.

Юстиция предполагает, что Alibaba Group могла оказывать давление на более мелких участников рынка, заставляя тех подписывать соглашения на торговлю уже их продукцией на заведомо невыгодных условиях.

В частности, отмечается, что в стандартном договоре специально указывался запрет на возможность предлагать аналогичные услуги возможным конкурентам Alibaba.