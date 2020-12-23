Прогноз на 2021: к чему нам готовиться?

Позади нас - эпохальный, тяжелый год, вынудивший общество приспосабливаться к новым реалиям.

Нам предстоит решить множество общих проблем на экономическим, геополитическом, социальном и климатическом уровнях.

2021-й объявлен ООН Международным годом мира и доверия, а также годом креативной экономики в интересах устойчивого развития. Что же нам ожидать от грядущего года?

COVID-19

Вакцинация в Пуэрто-Рико Carlos Giusti/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Будущее пандемии коронавируса во многом будет зависеть от двух вещей, считают эксперты: силы выработанного после перенесенной инфекции иммунитета, и эффективности вакцин.

В Европе вакцинами обещают обеспечить всех, а также внедрить план восстановления экономики.

Эра Байдена

Джо Байден Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В США заканчивается эра Дональда Трампа и начинается эра Джо Байдена.

Перед новоизбранным президентом стоят трудные задачи: держать под контролем пандемию, унесшую сотни тысяч жизней, и исцелить страну, раздираемую расовыми противоречиями и протестами.

Климат

Акция Greenpeace в Брюсселе Francisco Seco/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Байден пообещал вернуться к Парижскому договору по климату в первый же день своего пребывания на президентском посту. Соглашение устанавливает рамки по ограничению глобального потепления до уровня вплоть до 1,5°C.

Миграция

Жители лагеря для мигрантов под Афинами Yorgos Karahalis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Справится ли Европа с наплывом беженцев? Придется ли ей открыть новые легальные пути для миграции? В любом случае, Евросоюзу нужно найти баланс, чтобы попытаться сократить ее.

Экономика

Работник Huawei на перерыве Ng Han Guan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Рассчитывать на восстановление мировой экономики в 2021 вряд ли стоит. Чтобы полностью оправиться от шока, вызванного пандемией коронавируса, потребуется гораздо больше времени, чем ожидалось изначально. Об этом сказала глава Европейского центробанка. Кристин Лагард также подчеркнула опасность протекционизма.

"Брексит"

Участник демонстрации против "брексита" Alberto Pezzali/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Как повлияет "брексит" на Европейский Союз? Великобритания окончательно покинет состав Евросоюза 1 января. А значит – в силу вступят новые правила для бизнеса, торговли и британцев, в том числе живущих за рубежом.

Ключевые даты 2021 года

1 января: "Брексит" вступит в свои права в первый день года.

20 января: в Вашингтоне запланирована инаугурация Байдена в качестве 46-го президента США.

28 марта: в Болгарии пройдут парламентские выборы после массовых антиправительственных протестов во второй половине 2020 года.

Март: парламент частично признанного Косова выберет нового президента после отставки Хашима Тачи в связи с обвинительным заключением Гаагского суда.

6 мая: от результатов парламентских выборов в Шотландии зависит проведение референдума о независимости – как следствия "брексита", так как Шотландия хочет остаться в ЕС.

18-21 мая: пандемия вынудила Всемирный экономический форум переехать из Давоса в Сингапур в 2021 году.

18-22 мая: пройдет песенный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за коронавируса.

18 июня: президентские выборы в Иране.

11 сентября: исполнится 20 лет со дня крупнейших в истории по числу жертв терактов.

19 сентября: выборы в Государственную Думу РФ.

26 сентября: 20-е по счету выборы в Бундестаг.

15-16 октября: парламентские выборы в Чехии.