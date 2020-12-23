Коронавирус без границ: где всё началось и когда всё закончится?

2020 год войдет в анналы истории. С ноября 2019 года слова "коронавирус", "локдаун", "самоизоляция", "пандемия", "социальная дистанция" и другие войдут в обиход и останутся актуальными еще какое-то время.

С чего все началось и, главное, есть ли у пандемии коронавируса "дедлайн"?

Уханьский эпицентр

Рынок животных и морепродуктов Хуанань, Ухань Dake Kang/AP

В китайской Ухани зафиксирована вспышка нового коронавируса. 31 декабря 2019 года китайские власти уведомили ВОЗ о нескольких случаях необычной пневмонии. Вирус неизвестен.

Скорее всего, все началось с рынка животных и морепродуктов Хуанань. Его закрывают, и по мере роста числа случаев заражения Китай вводит строгий локдаун.

Заражённая Европа

Церковь Сан-Джузеппе в Сериате, одном из районов, наиболее пострадавших от коронавируса, недалеко от Бергамо Antonio Calanni/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Но распространение вируса остановить не удалось. В феврале эпидемия пришла в Бергамо на севере Италии. Больницы переполнены, похоронные агентства и кладбища едва справляются. В начале марта Италия изолирует регион Ломбардия, а затем и всю страну. 11 марта ВОЗ объявляет пандемию нового коронавируса, так появился Covid-19. Стремительное распространение инфекции вынуждает Европу изолироваться. Жизнь останавливается. Границы закрыты. Беспрецедентные меры. Предприятия, госучреждения и школы закрываются. Цель – замедлить распространение вируса и избежать краха системы здравоохранения. Более 250 млн человек вынуждены сидеть по домам.

Бразилия не справляется

Священник молится вместе с солдатами во время дезинфекции Статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро Silvia Izquierdo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

По другую сторону Атлантики сильнее всего пандемия ударила по Бразилии. Семьи умерших и медики чувствуют себя брошенными, в то время как президент страны Жаир Болсонару преуменьшает масштаб кризиса и называет новый вирус легким гриппом.

США — антирекордсмен

Пустая Таймс-сквер во время локдауна. Нью-Йорк, США John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Его американский коллега президент Дональд Трамп утверждает, что Covid 19 очень скоро исчезнет. Цифры говорят о другом: с начала апреля ежедневно регистрируется 30 000 новых случаев заражения. США становятся мировым лидером по распространению инфекции. Средств индивидуальной защиты не хватает, медперсонал плохо экипирован в бою с заболеванием. Нью-Йорк становится одним из эпицентров кризиса здравоохранения.

Летняя передышка

Пляж Барбате, провинция Кадис, юг Испании. Июль 2020 Emilio Morenatti/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В Европе первый локдаун оказался эффективным, страны открывают границы, но людей призывают держать социальную дистанцию и носить маски. С приходом жары страх перед вирусом отступает, многие отправляются в отпуск. Но не вирус...

Вторая волна

Карта заражений COVID-19. Данные на конец ноября 2020 Johns Hopkins University

Цифры начинают ползти вверх. Европейские лидеры пытаются избежать второго локдауна, спасти экономику. Комендантского часа и местных ограничений недостаточно, и многие страны вынуждены снова ввести режим изоляции хоть и частичный. Но по всему континенту начинают расти протестные движения.

К декабрю 2020 года по всему миру число жертв Covid-19 приближается к 1,5 млн, а число случаев заражения превышает 60 млн.

Снизить распространение вируса может только вакцина. Успехи в испытаниях вселяют надежду, но на то, чтобы положить конец пандемии понадобится время.