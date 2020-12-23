Коронавирус без границ: где всё началось и когда всё закончится?Комментарии
2020 год войдет в анналы истории. С ноября 2019 года слова "коронавирус", "локдаун", "самоизоляция", "пандемия", "социальная дистанция" и другие войдут в обиход и останутся актуальными еще какое-то время.
С чего все началось и, главное, есть ли у пандемии коронавируса "дедлайн"?
Уханьский эпицентр
В китайской Ухани зафиксирована вспышка нового коронавируса. 31 декабря 2019 года китайские власти уведомили ВОЗ о нескольких случаях необычной пневмонии. Вирус неизвестен.
Скорее всего, все началось с рынка животных и морепродуктов Хуанань. Его закрывают, и по мере роста числа случаев заражения Китай вводит строгий локдаун.
Заражённая Европа
Но распространение вируса остановить не удалось. В феврале эпидемия пришла в Бергамо на севере Италии. Больницы переполнены, похоронные агентства и кладбища едва справляются. В начале марта Италия изолирует регион Ломбардия, а затем и всю страну. 11 марта ВОЗ объявляет пандемию нового коронавируса, так появился Covid-19. Стремительное распространение инфекции вынуждает Европу изолироваться. Жизнь останавливается. Границы закрыты. Беспрецедентные меры. Предприятия, госучреждения и школы закрываются. Цель – замедлить распространение вируса и избежать краха системы здравоохранения. Более 250 млн человек вынуждены сидеть по домам.
Бразилия не справляется
По другую сторону Атлантики сильнее всего пандемия ударила по Бразилии. Семьи умерших и медики чувствуют себя брошенными, в то время как президент страны Жаир Болсонару преуменьшает масштаб кризиса и называет новый вирус легким гриппом.
США — антирекордсмен
Его американский коллега президент Дональд Трамп утверждает, что Covid 19 очень скоро исчезнет. Цифры говорят о другом: с начала апреля ежедневно регистрируется 30 000 новых случаев заражения. США становятся мировым лидером по распространению инфекции. Средств индивидуальной защиты не хватает, медперсонал плохо экипирован в бою с заболеванием. Нью-Йорк становится одним из эпицентров кризиса здравоохранения.
Летняя передышка
В Европе первый локдаун оказался эффективным, страны открывают границы, но людей призывают держать социальную дистанцию и носить маски. С приходом жары страх перед вирусом отступает, многие отправляются в отпуск. Но не вирус...
Вторая волна
Цифры начинают ползти вверх. Европейские лидеры пытаются избежать второго локдауна, спасти экономику. Комендантского часа и местных ограничений недостаточно, и многие страны вынуждены снова ввести режим изоляции хоть и частичный. Но по всему континенту начинают расти протестные движения.
К декабрю 2020 года по всему миру число жертв Covid-19 приближается к 1,5 млн, а число случаев заражения превышает 60 млн.
Снизить распространение вируса может только вакцина. Успехи в испытаниях вселяют надежду, но на то, чтобы положить конец пандемии понадобится время.