Транспортное сообщение между Францией и Великобританией возобновлено

Между Францией и Великобританией восстанавливается транспортное сообщение. Ранним утром во французский порт Кале на паромах прибыли первые грузовые автомобили с водителями, а также туристы и другие граждане Франции и стран ЕС. Все пассажиры должны предоставлять справки об отрицательном результате анализа на коронавирус.

Накануне в британском портовом городе Дувр застряли четыре тысячи грузовиков и тысячи малогабаритных транспортных средств. Между водителями и сотрудниками полиции произошла потасовка. Шоферы жаловались на отсутствие воды и продуктов питания.

Говорит водитель грузовика из Польши: "Здесь нет ни еды, ни туалетов, вернее, есть один туалет на всех на автозаправке, но она сейчас закрыта. Мы надеемся что сможем пройти тест сегодня, чтобы успеть добраться до дома к Рождеству и провести праздник в кругу семьи, но мы пока ничего не знаем".

Тестирование проводится на территории недействующего аэропорта Манстон. Результат должен быть известен через 20 минут, но потребуется несколько дней на то, чтобы устранить возникший транспортный коллапс. Поводом для закрытия границ стало обнаружение в Великобритании нового штамма коронавируса, который, по мнению ученых, гораздо заразнее известного типа.