Беларусь, Россия, Болгария - год протестов

Республику Беларусь, Россию и Болгарию в этом году охватили акции протеста. Александр Лукашенко находится у власти уже 26 лет, Владимир Путин - 20, Бойко Борисов - около 10, и никто из них не торопится уступать свое место.

"Перемен требуют наши сердца", - пели участники акций протеста в Беларуси. На президентских выборах в августе Лукашенко набрал, по официальным данным, 80% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - около 10%. Белорусы, недовольные такими результатами и уверенные в победе Тихановской, вышли на массовые акции протеста, которые не прекращаются уже четвертый месяц. За это время в интернет попали многочисленные фото- и видеодоказателсьтва полицейской жестокости.

Лукашенко заручился поддержкой Путина. В сентябре во время встречи в Сочи лидеры четыре часа проговорили с глазу на глазу. Российский президент пообещал выделить Беларуси государственный кредит в полтора миллиарда долларов.

Практически все белорусские оппозиционные политики либо оказались за решеткой, как Виктор Бабарико или Мария Колесникова, либо были вынуждены покинуть страну, как сама Тихановская или Валерий Цепкало.

Соперница Лукашенко уехала в Литву сразу после выборов. До сих пор точно неизвестны причины этого решения. За эти месяцы Тихановская смогла заручиться мощной поддержкой в Евросоюзе. В этом году белорусская оппозиция получила европейскую премию имени Сахарова, которую вручает Европарламент.

В начале июля акции протеста вспыхнули в Болгарии. Участники демонстраций обвиняли власти в коррупции и призывали к отставке правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовом.

Страна вступила в ЕС в 2007 году. Согласно рейтингу Transperency International, Болгария – самая коррумпированная страна в ЕС.

Протестующих поддержал президент Румен Радев. Он также потребовал от кабмина уйти в отставку.

В России главным политическим событием года стал референдум о внесении изменений в Конституцию. По официальным данным, поправки поддержали 78 процентов избирателей, но в СМИ и интернете появилось немало доказательств фальсификаций и принуждения к голосованию.

Всего на суд россиян были вынесены более 200 поправок, среди которых индексация пенсий, защита языка, определение брака как союза мужчины и женщины… и обнуление сроков Владимира Путина. При этом проголосовать россияне могли только либо за все поправки, либо против всех. Теперь действующий глава государства, который должен был покинуть пост в 2024 году, сможет остаться у власти до 2036 года.

В августе резко обострились отношения России и Евросоюза из-за отравления Алексея Навального. Ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Вскоре после экстренной посадки в Омске Навальный впал в кому, а через несколько дней его перевезли в больницу в Берлине.

Российские врачи пришли к выводу, что резкое ухудшение состояние политика было связано с нарушением обмена веществ. Однако немецкие эксперты, а затем французские и швейцарские нашли в организме Навального следы яда из группы “Новичок”. Политик заявил, что за отравлением стоит Путин, и призвал к введению санкций. Однако российские власти не раз заявляли, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований.