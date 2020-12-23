Тагавард: село, разделённое войной

В результате войны в Нагорном Карабахе село Тагавард оказалось разделено надвое: армяне остались жить в одной его части, которая называется Каллер Тагавард, а азербайджанские войска заняли другую часть и были остановлены. Армянское население - около 400 человек - покинули свои дома и стали беженцами. Сусанна Шахраманян - одна из них.

"Мы ничего с собой не взяли, - говорит она. - Проснулись, услышали, что по деревне уже стреляют, просто оделись и так, в чём были, вышли из дома. Когда мы узнали, что заключено соглашение о прекращении огня, то подались в Степанакерт. Сейчас пытаемся как-то приспособиться - возможно, мы теперь останемся здесь жить".

Mrs. Susanna and Mr. Yermak, displaced from Taghavard village.

- I miss our home, neighbors, even the flowers of the garden,- says Mrs. Susanna.

- And I miss my machines, as I'm a craftsman... What should I do now without them? I didn't ever leave them... (Mr. Yermak) pic.twitter.com/A3oaWDT9vv — Lika Zakaryan (@LikaZakaryan) December 22, 2020

Но и для тех, кто остался в Каллер Тагаварде, жизнь радикально изменилась: армянские и азербайджанские блокпосты находятся всего в нескольких десятках метров друг от друга.

Самвел Атаян с женой и детьми вернулся в родное село одним из первых:

"До войны мы чувствовали себя в безопасности процентов на 98, а сейчас - от силы процентов на 30. Я, скажем так, не боюсь - я уже столько всего навидался! Но дети мои боятся. Мы безоружны, деревня разделена. Не знаю... Наверное, в таких условиях и жить-то будет невозможно".

Вот так отмечена 30-метровая граница, разделившая надвое Тагавард. Между армянскими и азербайджанскими позициями - российский флаг.

Лика Закарян, Euronews:

"Во время войны жители села защищали свои дома, но теперь их заменила армянская армия".

Сельское кладбище осталось по другую сторону границы, и могилы своих родных и близких армянам Тагаварда уже не навестить.