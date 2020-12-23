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Россия

Госдума приняла сразу несколько резонансных законов

Access to the comments Комментарии
 Марика Димитриади
Госдума приняла сразу несколько резонансных законов
Госдума приняла сразу несколько резонансных законов   -   Авторское право  AP Photo
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В эту среду Госдума приняла сразу несколько резонансных законов. Один из них предусматривает санкции за цензуру со стороны интернет-ресурсов в отношении российских СМИ

"Владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если будет ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в России", — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Законопроект предусматривает блокировку ресурса, замедление трафика и штрафы до 3 млн рублей.

Закон о физлицах-иноагентах

Помимо этого, Госдума приняла закон о признании физлиц иностранными агентами. К ним могут быть причислены люди, которые занимаются в России политической деятельностью, получая деньги на свою деятельность из-за границы. Они должны будут отчитываться о потраченных деньгах и маркировать публикации, им запрещено заниматься госдолжности.

Как сообщает агентство "РИА-Новости", в проекте уточняется понятие "политическая деятельность". Парламентарии предложили прописать, что она осуществляется:

—посредством участия в организации и проведении публичных мероприятий — митингов, шествий;

—посредством участия в выборах и наблюдения за ними;

—посредством участия в деятельности политических партий;

—посредством формирования общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социсследований.

При этом политической деятельностью не будет считаться работа в сфере науки, культуры, здравоохранения, защиты материнства и детства, соцподдержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, защиты природы и благотворительности.

Средства на митинги - только из российских источников

Еще один принятый в среду закон вводит запрет на сбор средств из иностранных источников, будь то граждане других государств или зарубежные организации, на организацию митингов. Запрещается также получать деньги от анонимных жертвователей, несовершеннолетних и от компаний, которые были созданы менее года назад.

Все средства должны перечисляться только в безналичном порядке на счет в российском банке. Физическое лица при переводе пожертвования должны указывать номер паспорта, а юрлица — ИНН и дату регистрации.