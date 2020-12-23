Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Во Франции неизвестный застрелил трех жандармов

Access to the comments Комментарии
 Марика Димитриади
Во Франции неизвестный застрелил трех жандармов
Во Франции неизвестный застрелил трех жандармов   -   Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Три жандарма были убиты и еще один получил ранения в результате стрельбы во французском департаменте Пюи-де-Дом (регион Овернь-Рона-Альпы).

Правоохранители прибыли на вызов из-за поступившей ночью информации о случае домашнего насилия. Жандармы пытались спасти женщину, которая спряталась на крыше дома, когда 48-летний мужчина открыл по ним огонь.

После того, как нападавший убил одного полицейского и ранил другого, он попытался поджечь дом, а затем снова открыл огонь, застрелив еще двух жандармов.

Сама женщина сейчас находится в безопасности. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно.

Сейчас на месте работают Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции и пожарные.