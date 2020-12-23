Блокада Ла-Манша прорвана: Франция открыла границу с Британией

Париж и Лондон достигли договоренности об открытии границ, которые были заперты в течение нескольких дней. Поводом для столь резкого решения стало обнаружение в королевстве нового штамма коронавируса, который, по мнению британских ученых, гораздо заразнее.

Об открытии границ было объявлено через несколько часов после телефонной беседы французского лидера и британского премьера. В то же время во французских медиа появились сообщения, что в результате даже кратковременной блокады на въезд и выезд в предпраздничный период в магазинах может начаться дефицит морских деликатесов.

Границы открыли при условии наличия у въезжающих и выезжающих - но по делу, - отрицательного теста на Covid-19, сделанного не более, чем за 72 часа.

Грант Шэппс, министр транспорта Великобритании: "После состоявшихся у нас плодотворных дискуссий, французы решили принимать результаты иммунохроматографических экспресс-тестов на коронавирус. Это быстрый и достоверный способ диагностики. Именно принятие результатов этих тестов способствовало прогрессу на переговорах и позволило разблокировать границы, а также устранить транспортный коллапс".

Массовое тестирование будет проводить Национальная служба здравоохранения Британии совместно с военными медиками.

Предполагается, что в течение среды транспортное сообщение с Альбионом будет восстановлено в полном объеме.

Континентальная Европа отгородилась от Британских островов локдауном. Запрет на въезд и на выезд накануне Рождества ожидаемо привел к хаосу на суше, в небе и на море.