27 лет тюрьмы за статью

Суд в Турции приговорил известного оппозиционного журналиста Джана Дюндара к 27 годам и шести месяцам тюрьмы. Сотрудник СМИ признан виновным в обнародовании секретных данных о передвижениях грузовиков Национальной разведывательной организации и в оказании помощи движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (оно признано в Турции террористическим).

В 2015 году главный редактор газеты "Джумхуриет" Дюндар получил информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала боевиков-исламистов в Сирии оружием. Он был арестован после публикации этой статьи. Власти Турции заявили, что грузовики перевозили гуманитарную помощь для сирийских туркменов.

В феврале 2016 года ввиду нарушений при аресте суд освободил Дюндара под подписку о невыезде. Впоследствии журналист бежал в Германию и Анкара требует от Берлина его выдачи. По инициативе Турции он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Турция занимает 154-е из 180 мест в рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией репортеры без границ.