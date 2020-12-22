COVID-19: Британию "огородили" карантином

Континентальная Европа отгородилась от Британских островов локдауном.

Запрет на транспортное сообщение с королевством ввели - на утро вторника - уже около 50 стран.

Причина столь резкого решения - обнаружение нового штамма коронавируса, получившего название VUI, это аббревиатура от Variant Under Investigation.

Британские ученые считают, что эта новая мутация на 70% заразнее всех остальных, зарегистрированных в регионе.

Запрет на въезд и на выезд ожидаемо привел к коллапсу на дорогах. Премьер-министр попытался успокоить общественность: "Хочу повторить, что эти неудобства и срыв расписания касается малой доли транспорта, который ввозит в Британию продукты питания. Как говорят ритейлеры, их логистические цепочки прочны, они функционируют, так что покупки можно делать смело".

Президент Макрон болеет COVID-19, он самоизолировался в Версале, но он продолжает заниматься государственными делами.

Глава кабмина Британии провел телефонную беседу с французским лидером. Цель разговора - возвращение в полном объеме транспортного сообщения между обоими берегами Ла-Манша.

Водители фур к происходящему относятся философски: "Мы понятия не имеем, что происходит, то ли нас хотят защитить от вируса, то ли тут политики играют в свои игры. А может, и то, и другое вместе. Надеемся, что к Рождеству мы все таки домой попадем. Сидим, ждем, в любом случае от нас тут ничего не зависит".

В списке стран, прервавших сообщение с Британией, фигурирует и Испания, одно из самых популярных у жителей Альбиона мест для проведения отпуска, в том числе и рождественских каникул.

Столь же популярная Греция удлинила продолжительность карантина для прибывающих из королевства - с трех дней до недели