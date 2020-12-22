По мотивам сказки "Морозко": в Кремле нарядили главную ёлку страны

В Москве на Соборной площади нарядили главную Новогоднюю елку страны. Дерево украсили по мотивам сказки "Морозко" необычными игрушками, напоминающими кристаллы льда и снега. При этом они повторяют узоры со стен и арок Грановитой палаты и архитектурного ансамбля соборов Кремля. В проекте использовано более двух километров гирлянд, 38 светодиодных шаров и 32 прожектора, 300 метров бус и свыше 1100 украшений. Из них 360 изготовлены вручную по индивидуальным эскизам.

Елена Крылова , пресс-секретарь управления делами президента РФ: "Хочу сегодня вам представить главный символ наступающего 2021 года, ель, которую мы по традиции устанавливаем на Соборной площади. Это главная елка нашей страны".

Ель, как обещают, будет красива в любое время суток и независимо от погоды, потому что украшения выполнены из блестящих материалов и будут переливаться и сверкать даже в пасмурный день. Лесную красавицу доставили в Кремль из Наро-Фоминского лесничества. Возраст дерева - 96 лет, высота - около 25 метров, а размах нижних ветвей - порядка 10 метров.