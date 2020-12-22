Противники Пашиняна заняли улицы Еревана

Противники премьер-министра Армении установили палатки на площади Республики в Ереване напротив здания правительства. Собравшиеся намерены оставаться там, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку. Сообщается также о блокировке здания генпрокуратуры.

Манифестанты скандировали "Армения без Никола! Никол должен уйти!" и призвали представителей парламентского большинства, фракцию "Мой шаг", встретиться, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации. В настоящий момент ситуация на площади Республики напряженная, вокруг неё развёрнуты усиленные наряда полиции.

В понедельник оппозиционное "Движение за спасение родины" заявило о проведении со вторника массовых забастовок и акций гражданского неповиновения. Оппозиция называет подписанное Пашиняном 9 ноября заявление с президентами России и Азербайджана о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе "капитуляцией" и возлагает на премьера ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Երկրում հաստատված քաղաքական իրավիճակի նկարագրությունը հետեւյալն է. 1. 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում... Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Monday, December 21, 2020

Президент Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявил, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только через выборы. На своей странице в Фейсбуке он написал, что борьба за власть в стране идет не между оппозицией и властью, а между бывшей политической элитой, потерявшей власть в 2018 году в результате уличных протестов, и народом.