Песков поставил "диагноз" Навальному

"Подделка" и "провокация" при поддержке иностранных спецслужб. Так в ФСБ назвали опубликованный видеоролик с телефонным разговором Алексея Навального с одним из сотрудников ФСБ, предположительно причастных к его отравлению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле данное видео не смотрели. Песков добавил, что Москва до сих пор не имеет достаточных данных, что бы уверенно говорить о том, что Навальный был отравлен. В Москве неоднократно указывали на отсутствие необходимой для разбирательств информации из Берлина и данных, запрошенных российской стороной от ОЗХО. В беседе с журналистами Песков заявил, что у Навального наблюдается мания. И не одна.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом, можно конечно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно так же четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом".

Навальный утверждает, что добыл прямые доказательства причастности ФСБ к покушению на его убийство. Оппозиционер говорил по телефону с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. По словам Навального, его собеседник фактически признался в содеянном. В частности, в беседе он рассуждал о причинах провала операции и упомянул о своей поездке в Омск для сокрытия улик. 20 августа Навальному стало плохо во время перелета в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Вскоре его перевезли на лечение в Германию. По утверждениям немецких властей, основатель ФБК подвергся воздействию боевого яда из группы "Новичок".