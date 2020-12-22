Застрявшие в Дувре и Кенте водители хотят домой

Более полутора тысяч грузовых фур ожидают возможности покинуть Великобританию после закрытия тоннеля под Ла-Маншем и приостановки паромного сообщения между Соединённым королевством и Францией. По данным главы МВД Прити Пател, 650 фур стоят в пробке на ведущей в Дувр трассе М20, 873 направлены на временную стоянку на территории закрытого в 2014 году аэропорта Манстон в графстве Кент.

Дитрих Гентгес, немецкий водитель, не скрывает возмущения: "Если бы я знал, уезжая из дома в субботу, что застряну здесь и не смогу вернуться, как планировалось, я бы не уехал".

С ним согласен Флориан Катала, водитель из Румынии: "Я ужасно себя чувствую, у меня просто нет слов! Я хочу домой, но никто не может нам помочь, и непонятно, что для этого нужно делать"...

После того, как в субботу британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о циркуляции в стране нового, более заразного штамма коронавируса, Франция в воскресенье на 48 часов приостановила прием авиарейсов и прочего пассажирского транспорта. В настоящий момент власти двух стран по-прежнему ищут способ открыть границу. Но решение, о котором Лондон и Париж планировали объявить в понедельник вечером, пока не найдено. По данным британских СМИ, одним из условий открытия границы для грузовиков французские власти считают обязательное тестирование водителей.