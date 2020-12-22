Глава МИД Португалии рассказал Euronews о задачах и вызовах для ЕС на ближайшие полгода

Кампания по вакцинации европейцев станет одной из главных задач, которую лидерам ЕС предстоит решить в наступающем году. Двадцать первого декабря Европейское агентство лекарственных средств одобрило прививку разработанную Pfizer/BioNTech. Однако впереди непочатый край организационной работы, в первую очередь для Португалии, которая с января начнет председательствовать в Совете Европейского Союза.

Аугушту Сантуш Силва, глава МИД Португалии: "Португалия, в качестве председателя Совета ЕС, сделает все, что в ее силах, что бы запустить всеобщую кампанию вакцинации, которая смогла бы в течение года охватить бОльшую часть населения стран ЕС. Мы будем стремиться как можно эффективнее согласовывать ограничительные меры и сточки зрения дисциплины, и в плане лучшей защиты граждан, их личной безопасности. Мы будем основательно заниматься вопросами свободного передвижения европейцев".

Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон производству и сфере обслуживания. "Мы закрыты до нового распоряжения правительства". Подобные объявления можно увидеть во всех городах Старого Света. Многие торговые точки уже не откроются.

Комментируя эту проблему, глава внешнеполитического ведомства Португалии не обошел тему экологии.

Аугушту Сантуш Силва, глава МИД Португалии: "Восстановление Европы должно стать дорогой к безуглеродной экономике, экономике, использующей цифровые технологии. Все это способно создать изобилие, рабочие места и соответственно дать заработок людям".

Борьба с пандемией коронавируса и ее последствиями - не единственный вопрос в европейской повестке дня. На португальское президентство в Совете ЕС выпадает и еще одно жизненно важное досье: достижение торгового договора с вышедшей из сообщества Великобританией.