109 лет, 2 войны, 3 пандемии

Луиза Запителли пережила две пандемии, эпидемию брюшного тифа и две войны, дожив до глубокой старости. В этом году ей исполнилось 109 лет, но жизненной силы, помогавшей переносить все невзгоды, Луиза не утратила: она разводит канареек, за что выиграла много призов, и работает волонтром в созданном ею благотворительном центре "Веспа".

Дочь Анна много раз слышала рассказы матери, но продолжает задавть вопросы.

- Испанский грипп, - вспоминает Луиза.

- А потом?

- А потом азитаский гриипп и другие болезни, я переболела ими всеми, но выжила.

Оказавшись в изоляции из-за пандемии коронавируса Луиза Запителли для поддержания формы ежедневно совершает длительные прогулки на балконе своего дома в средневековом итальянском городке Читта-ди-Кастелло, крутит педали велотренажёра. Но больше всего ей хочется вернуться к прежней жизни:

- Я не могу сейчас выходить, как раньше, гулять по окрестностям. Вон там живёт женщина, она плохо видит. Я выводила её, помогала ей, мы вместе ходили гулять.

В прошлом году президент Италии Серджио Маттарелла поблагодарил Луизу за её гражданскую активность и привёл в пример молодому поколению: в своё время она была среди 13 млн итальянских женщин, впервые получивших право голоса, и с тех пор ни разу не пропустила выборы, проголосовав в общей сложности 74 раза. Не остановила её в прошлом сентябре и эпидемия COVID-19.