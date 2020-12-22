Храмы без прихожан, святилища без паломников - санитарные ограничения, введённые во Франции в связи с распространением коронавируса, не миновали и католическую церковь, что не замедлило сказаться на её финансовом положении. Французские церкви существуют лишь за счёт пожертвований верующих во время богослужений. Нет мессы - нет и дохода, свадьбы и крестины тоже стали редки. В результате многие приходы оказались в минусе.

Отец Антуан д'Эдвиль, кюре прихода Нотр-Дам-де-Шам:

"Мы приближаемся к концу года, и наши ресурсы сильно сократились из-за многих недель карантина и изоляции, когда мы не могли собирать людей в церкви. Пожертвований практически не было, и на сегодняшний день у нас почти 40 тысяч евро бюджетного дефицита".

По данным официальных лиц французской католической церкви, во время первого локдауна её потери составили 60 млн евро, а во время второго - 30 млн. 90 млн евро недополучил бюджет, который в прошлом году составлял 530 млн.

Традиционно в конце года проводится масштабная кампания среди верующих, которых призывают принять посильное участие в расходах епархии. Отцы католической церкви надеются, что на этот раз прихожане проявят особую щедрость.

Амбруаз Лоран, заместитель генерального секретаря Конференции епископов Франции:

"Наша цель - сократить дефицит в 90 млн евро и гарантировать, что мы сможем получить ссуду в размере 30-40 млн. Было бы замечательно, если бы нам удалось сократить дефицит вдвое".

Чтобы вдохновить верующих, церковь распространила среди них цитату из Библии: "Блаженнее давать, нежели получать". И впервые делать пожертвования можно, послав смс-сообщение.