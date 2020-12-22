"Брексит": Лондон готов пойти на снижение квот на ловлю рыбы

Может ли Рождество поднять настроение участникам переговоров о сделке по "брекситу"? Евросоюз рассматривает новое предложение Великобритании по решению вопроса о рыбном промысле в британских территориальных водах. Как сообщило агентство Блумберг, Лондон ради соглашения готов пойти на уступки в вопросе о снижении квот на ловлю рыбы, при условии если Евросоюз предпримет встречные шаги и изменит свои позиции по другим пунктам переговоров.

Новое предложение британских переговорщиков, как сообщается, подразумевает снижение почти на треть объема улова, передаваемого Соединенному Королевству. На прошлой неделе Британия настаивала на принятии Евросоюзом условия по квотам в размере 60%.

Тем временем Первый министр Шотландии Никола Стерджен в своем Твиттере написала, что "было бы бессовестным добавлять отказ от торгового соглашения с ЕС к нынешним трудностям, вызванным мутировавшим штаммом коронавируса. Крайне важно, чтобы премьер-министр добился соглашения о продлении переходного периода".

А мэр Лондона, лейборист Садик Хан заявил, что: "обеспечение безопасности ключевых цепочек поставок и борьба с пандемией коронавируса требуют полных и безраздельных усилий министров больше, чем когда-либо прежде. Идти на риск хаоса и неопределенности "брексита" без сделки было бы опрометчивым шагом даже до недавнего всплеска случаев Covid и тревожных новостей о последнем штамме".

Но Борис Джонсон продолжает отвергать эту идею и придерживается своего мнения.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Жизненно важно, чтобы все понимали, что Великобритания должна иметь возможность жить по собственным законам, а также, что мы должны иметь возможность контролировать наши собственные рыбные промыслы. И остаются в силе условия ВТО, которые будут более, чем удовлетворительными для Великобритании".

Рыбная ловля - не единственный камень преткновения. Но в каких конкретно сферах британская сторона ждет уступок от властей ЕС, не сообщается. Договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле стороны должны до конца переходного периода, который истекает 31 декабря.