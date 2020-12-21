Конгресс США согласовал антиковидный пакет

Лидеры обеих палат Конгресса США согласовали поздно вечером в воскресенье очередной пакет мер по борьбе с эпидемией коронавируса на сумму в 900 млрд долларов. Срок действия предыдущих программ экономической помощи истекает в конце месяца.

"Сенат наконец получил необходимую информацию и мы можем сообщить американскому народу, нашей стране то, что они давно хотели услышать: помощь уже в пути", - прокомментировал новость лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл.

По мнению лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, пакет пользуется достаточной поддержкой, чтобы пройти обе палаты: "Мы готовы поддержать необходимое продление увеличенных пособий по безработице, что необходимо для выживания миллионов американских семей, наших школ, малых предприятий, системы здравоохранения, для финансирования производства и распределения вакцины", - пояснил он.

Сторонам удалось договориться по пакету, поскольку ранее обе палаты Конгресса согласились продлить финансирование федеральной администрации, которое должно было завершиться в полночь воскресенья.

Среди прочего принятый пакет мер устанавливает временные дополнительные пособия по безработице в размере 300 долларов в неделю.