Британия: аэропорты пустеют

Растерянность и отчаяние царит в аэропортах среди тысяч путешественников, которые хотели попасть в Великобританию или вылететь из неё за несколько дней до Рождества. Более 40 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с королевством из-за выявленного там нового штамма коронавируса.

"Обычно я провожу Рождество со своей семьёй в Польше. Я приехал на 2-3 недели и надеюсь, что после этого смогу вернуться в Великобританию без каких-либо серьезных проблем".

Путешественники, которые хотят попасть в Великобританию, изменяют маршрут, ищут удобные рейсы.

"Чтобы добраться с Ближнего Востока до Великобритании, нам пришлось сначала приземлиться в Лондоне. Оттуда нас перенаправили в Дублин, и вот теперь мы пытаемся снова вернуться в Британию".

Сообщается, что новый штамм COVID на 70% заразнее, чем ранее распространившийся в Великобритании. Но главный регулятор ЕС в области лекарственных средств заявил в понедельник, что, похоже, вакцина Pfizer-BioNTech сможет защитить от новой инфекции, которая пока обнаружена лишь в Соединённом королевстве.

Эмер Кук, исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств:

"На данный момент мы можем сказать: нет никаких оснований утвреждать, что вакцина не будет работать против нового штамма коронавируса".

Авиакомпании по всему миру оказались затронуты запретами на сообщение с Великбританией, введёнными из-за эпидемилолгической ситуации.

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) напоминает рекомендации Всемирной организации здравоохранения использовать тестирование как главное оружие против распространения COVID-19 и призывает правительства всех стран сотрудничать и действовать в соответсвии с этим советом:

"Сложившаяся сейчас ситуация делает ещё более очевидной необходимость скоординированного признания систематического тестирования путешественников. Правительства должны сотрудничать, создавать взаимно признанные возможности тестирования, чтобы границы оставались открытыми для подавляющего большинства здоровых пассажиров".