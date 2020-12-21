В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

В России выявили рекордный суточный прирост заражений коронавирусом - 29350.

Новые случаи были зафиксированы во всех регионах, кроме Чукотки. Больше всего - в Москве (+7797 человек), Петербурге (+3752), Подмосковье (+1523), Нижегородской (+501) и Свердловской областях (+396).

Прошлый рекорд по количеству новых заражений за сутки был зарегистрирован 6 декабря и составил 29 039.

За все время пандемии вирус выявили у 2 877 727 жителей России, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Это почти 2% населения.

За последние сутки от Covid-19 умерли 493 человека, а всего он унес жизни 51 351 заразившегося.